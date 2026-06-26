( Suministrada por la Policía )

Un motociclista murió tras chocar con un vehículo de motor en la madrugada de este viernes en el kilómetro 6.7 de la carretera PR-165 intersección con la avenida Jaime Fonalledas, en Toa Baja.

Según la información suministrada por el Negociado de Patrullas de Carreteras, el accidente se reportó a las 6:20 a.m. cuando la conductora de una camioneta Toyota Tacoma del 2025 se encontraba en carril de Solo para realizar un viraje.

En ese momento, el motociclista que transitaba en dirección de Dorado a Toa Baja en aparente exceso de velocidad impactó la guagua por el lado derecho, saliendo expulsado al pavimento.

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Un motociclista murió tras chocar con esta guagua en el kilómetro 6.7 de la carretera PR-165 intersección con la calle Jaime Fonalledas, en Toa Baja. ( Suministrada )

El perjudicado de 27 años fue transportado de inmediato al hospital Dr. Center de Dorado, donde fue certificada su muerte por el médico de turno.

El occiso fue identificado como John Cuevas Rosado.

La motora marca Husqvarna tenía el marbete expirado

La conductora arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

El agente Raúl Aponte, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto a la fiscal Jennifer Cancio investigan la escena.