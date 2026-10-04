Una mujer perdió la vida tras ser atropellada esta madrugada frente a la estación del Tren Urbano en Cupey.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, investigan el accidente de tránsito de carácter fatal en la intersección de la PR-1 con la PR-176.

Según información preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un vehículo marca Mitsubishi, modelo Mirage, color gris que transitaba por la PR-1 en dirección hacia Caguas, arrolló a la mujer recibiendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Relacionado a estos hechos hay un hombre en custodia de la policía.

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Personal de la División de Tránsito de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación de rigor.