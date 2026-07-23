Un peatón murió anoche luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena del accidente en la avenida Barbosa, frente a un negocio de envío de valores, en Río Piedras.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el accidente de carácter fatal fue reportado a eso de las 9:50 p.m.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima, que al momento no ha sido identificada, se encontraba en la vía cuando fue impactada por un vehículo.

Tras el choque, el conductor involucrado no se detuvo para prestar ayuda ni ofrecer información a las autoridades, por lo que el caso es investigado como un hit and run.

Paramédicos llegaron al lugar para asistir al perjudicado y lo transportaron a una institución hospitalaria. Sin embargo, el médico de turno certificó su muerte.

La investigación está a cargo del agente Orlando Rosado, de la División de Homicidios del área de San Juan, en conjunto con la fiscal Melissa Jiménez.