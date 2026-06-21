Una joven de 27 años resultó con heridas de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de hoy en la carretera PR-3, intersección con la calle San Marcos, en Carolina.

Según la investigación preliminar de la Policía, la perjudicada, identificada como Francinnette Castro Boria, conducía una motora por la mencionada vía cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, impactó la parte frontal del lado izquierdo de un vehículo Jeep conducido por Milka Escalera Medina, de 35 años.

Como resultado de la colisión, Castro Boria fue transportada a un centro hospitalario, donde su condición fue descrita como de cuidado. Mientras, Escalera Medina fue atendida por paramédicos en la escena y posteriormente trasladada a una institución médica, donde su condición fue informada como estable.

El agente José Agrinzoni, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, junto al fiscal de turno, continúa con la investigación de los hechos.