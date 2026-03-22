Un hombre de 50 años agredió con un sartén a su madre de 78 años, en hechos ocurridos esta mañana en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico.

La agresión se reportó a las 7:52 a.m. del domingo en la carretera #966, kilómetro 2.8, barrio Zarzal Arriba, cuando la querellante indicó que mientras estaba en su residencia fue golpeada en la cabeza con un sartén por su hijo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Tras el incidente, el agresor -que no fue identificado- abandonó el lugar en un vehículo Kia Soul propiedad de la víctima, con rumbo desconocido.

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La mujer fue atendida por paramédicos de Medina Ambulance y trasladada a un hospital del área. Al momento, su condición médica se desconoce.

Agentes de la Policía Municipal de Río Grande lograron arrestar al agresor posteriormente en la Plaza Soegard, calle Juan R. González. No se informó sobre posible radicación de cargos.

El caso sigue siendo investigado.