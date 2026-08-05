Agentes adscritos al cuartel del distrito de Vieques, investigaron una querella clasificada como incidente desgraciado, reportado al mediodía de hoy, martes, en la calle 3 de la urbanización Lucila Franco, en la isla municipio.

Según informó la querellante, de 43 años y vecina del lugar, salió de su trabajo y se fue a pie para su casa.

Cuando estaba frente a su residencia, observó que se le acercaban varios perros de la raza pitbull ladrándole por lo que aceleró el paso y uno de ellos de color marrón la mordió en la pierna y glúteo derecho causándole heridas abiertas.

El propietario de los perros es el vecino del frente, quien fue orientado por los policías.

Al lugar se movilizaron paramédicos quienes luego de estabilizarla la transportaron al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) donde la atendió el doctor de turno. No se informó la condición.

El agente Mario Brache, del distrito de Vieques, investigó el caso.