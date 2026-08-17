Una mujer de unos 32 años llegó durante la madrugada de este lunes a la sala de emergencias de una institución hospitalaria en Mayagüez con dos heridas de arma blanca, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue llevada al hospital por un conocido y recibió atención médica. El doctor de turno diagnosticó preliminarmente dos heridas punzantes.

Las circunstancias en que ocurrieron las heridas no fueron descritas por las autoridades. También se desconoce el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

La condición de salud actual de la perjudicada no fue descrita.

La investigación inicial está a cargo del agente Emilio Rosado Arroyo, adscrito al Distrito de Mayagüez. El caso fue notificado al inspector Joel González, director del CIC, y al personal de la División de Servicios Técnicos.