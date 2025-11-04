Una mujer de 64 años murió anoche luego de ser encontrada pillada bajo un vehículo en la urbanización Sabanera, en Gurabo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:45 de la noche del lunes, en una residencia ubicada en la calle Camino de las Azucenas. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo de una mujer bajo un vehículo Chevrolet Venture del año 2002, en los predios de la vivienda.

La perjudicada fue identificada como Nadia S. Méndez Maldonado, de 64 años. Paramédicos acudieron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación.

El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto a la fiscal Liza Y. Morales, están a cargo de la pesquisa.