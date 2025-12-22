Una joven de 25 años que transitaba en una motora y se accidentó en el kilómetro 35.1 de la carretera PR-2, en dirección de la urbanización El Retiro hacia San Juan, pereció esta madrugada en un accidente.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las tres de la madrugada, de hoy, lunes, la conductora de una motora Taizhou Quianxin modelo Tank-200, iba a una velocidad que no le permitió mantener el domino y control por lo que cayó sobre el pavimento impactando un muro de concreto que divide los carriles.

La mujer que fue identificada como Milady Hernández Merced de 25 años. Los paramédicos la transportaron a un hospital donde horas más tarde murió a consecuencia de los golpes recibidos.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas y la fiscal Sonia Rodríguez, investigaron la escena.