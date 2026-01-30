La Policía investigan una agresión contra una mujer reportada durante la tarde del jueves en el residencial Covadonga, en el municipio de Trujillo Alto.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una mujer herida en el lugar. Los hechos fueron reportados a eso de las 5:27 p.m.

Al llegar a la escena, paramédicos encontraron a la perjudicada con una herida en la cabeza, por lo que fue transportada a un hospital cercano para recibir atención médica. La mujer se encontraba consciente al momento de ser atendida.

Hasta el momento, se desconoce con qué objeto se le provocó la lesión.

Personal del distrito policíaco de Trujillo Alto realizó la investigación preliminar y notificó a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.