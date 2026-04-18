Una mujer de Aibonito presentó una querella por extorsión luego que alegadamente fuese víctima de una estafa en Internet.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la víctima, vecina de las parcelas Emanuelli del barrio Pulguillas en Aibonito, denunció que a través de una página en redes sociales, la mujer solicitó un trabajo espiritual, por el que se le exigió el pago de dinero en varias ocasiones.

La mujer, que radicó una querella por “extorsión”, de acuerdo al informe policíaco, pago la cantidad total de $4,677.00 por los servicios solicitados, a través de ATH Móvil, pero quedó insatisfecha con el mismo, por lo que desistió de enviar más dinero.

La negativa de la mujer desencadenó según la querella, un proceso de llamadas y mensajes de textos solicitándole dinero, lo que habría dado lugar a la supuesta extorsión. Aunque la víctima es residente de Aibonito, la querella se radicó en el cuartel de Coamo y tras la investigación preliminar de la agente María Rosado, el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.