Una motociclista resultó gravemente herida tras un accidente ocurrido en la tarde del Domingo de Resurrección en Utuado, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 5:38 p.m. en la carretera PR-146, a la altura del puente de la represa del Lago Dos Bocas.

La perjudicada fue identificada como Katherine Candelaria Cancel, de 32 años y residente de Utuado.

Según la investigación realizada por el agente José González González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, la mujer transitaba por la vía cuando perdió el control de la motora, lo que provocó que impactara el borde de la acera.

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A raíz del choque, la conductora salió expulsada y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Paramédicos de Emergencias Médicas la atendieron en la escena y la transportaron inicialmente a un hospital en Utuado. Posteriormente fue referida al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El caso fue consultado con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó la entrega de la motora a un familiar mientras continúa la investigación.