El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó hoy no causa para arresto contra el alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, por dos imputaciones tras ser intervenido por la Policía en las inmediaciones, alegadamente, de una gallera clandestina.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en la barriada Juana Matos de Cataño y unas 40 personas fueron detenidas por agentes de la División de Drogas.

También puede leer: Policía interviene con alcalde de Cataño en gallera clandestina

A Delgado se le imputaba haber sido espectador de una pelea de gallos clandestina y por haber violado la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que impone un toque de queda para prevenir la propagación del coronavirus en el País.

PUBLICIDAD

Al salir de la sala, según un video enviado a Primera Hora por la oficial de prensa del municipio, el alcalde expresó sentirse “feliz”, “contento” y “agradecido”. Además, indicó que seguirá “enfocado” en su trabajo por “la gente de Cataño”.

“Desde el principio les dijimos que no habíamos cometido ningún delito, pero, como en todo proceso, se tiene que ver y el juez determinó no causa en las dos alegaciones que nos estaban imputando a nosotros. Así que agradecido de Dios, de mi familia, de la gente de Cataño que nunca, nunca, me dejó solo y que siempre creyó en la inocencia mía en esta situación”, manifestó el primer ejecutivo municipal.

El juez que atendió la vista fue José H. Banuchi Hernández y el abogado de defensa, Harry Padilla, detalló que entre seis y siete oficiales de la Policía declararon en el caso.

También puede leer: Jefe policiaco niega que arresto de “El Cano” fuera un encargo político

Esta tarde un juez del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó no causa tras probarse que no fui espectador de peleas de gallos ni hubo violación alguna a la orden ejecutiva de la Gobernadora. Agradezco las palabras de apoyo de quienes se mantuvieron a nuestro lado. pic.twitter.com/bITobq40Pt — FÉLIX DELGADO “EL CANO”🇵🇷 (@FelixDelgadoPR) August 1, 2020

“La evidencia que trajo la Policía de Puerto Rico a este caso era insuficiente para una determinación de causa. De hecho, el propio agente tuvo que admitir que era un área bien amplia y que nuestro representado estaba en un sitio muy distinto a donde estaban alegadamente jugando gallos”, destacó.

De acuerdo al periodista Jeremy Ortiz, de Telemundo, a otras 14 personas tampoco le encontraron causa para arresto. No obstante, sí hallaron causa contra un grupo de 10 personas, horas antes. Mañana, 17 ciudadanos adicionales tendrán su vista sobre el caso.

PUBLICIDAD

También puede leer: Alcalde de Cataño reacciona a intervención policíaca en gallera clandestina

El día de los hechos, el alcalde dijo que no se encontraba participando de la actividad ni de ninguna apuesta y que su presencia en el lugar fue momentánea ya que se encontraba visitando varios hogares en la barriada donde, explicó, compartió con varios ciudadanos.

Posteriormente, el Comisionado Auxiliar en Investigaciones Criminales, Rolando Trinidad, negó que el arresto de Delgado fuera un “encargo político”.

“Fuimos a intervenir por una información que teníamos ya corroborada de que había una jugada de gallos clandestina, y para nuestra sorpresa estaba allí el alcalde. Actuamos por una violación a la ley no por cuestión política partidista. No me presto para eso”, afirmó Trinidad.

Asimismo, explicó que el primer ejecutivo municipal sí fue “arrestado”, aunque no le pusieron esposas. En primera instancia, la Policía había catalogada la intervención como un arresto, pero Delgado sostuvo que no lo habían arrestado.

“Allí llegó el grupo de trabajo, obviamente les dice que no se pueden ir, porque las personas que están allí ya no están en libertad de montarse en sus carros o el que anda a pie irse, por lo cual se le restringe su libertad y eso se convierte en un arresto, no es que se le puso las esposas allí a nadie, nadie fue esposado, ni el alcalde ni ningún ciudadano”, añadió el comisionado auxiliar.