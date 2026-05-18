El caso de una ciclista que captó en vídeo cuando el conductor de una motora presuntamente la intimidó e intentó derribarla de su bicicleta, será consultado esta tarde en la Fiscalía de Bayamón, confirmó el teniente Alexis O. Quiñones.

Durante el incidente de acoso que fue compartido en redes sociales por la ciclista, identificada como Valería Sofía, se observa al motociclista cuando choca con un poste en Vega Baja y cae al pavimento.

La motora fue ocupada ayer, domingo, en la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, donde vive el conductor, quien fue citado para comparecer esta tarde para una entrevista con relación a los hechos.

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Más temprano, la querellante y un testigo comparecieron a la citación para narrar lo sucedido, añadió a Primera Hora el teniente Quiñones, adscrito al Distrito de Vega Baja.

Solo falta la extracción del vídeo que grabó en su celular durante el incidente para que sea sometido como evidencia.

Momento en que el moticiclista que acosaba a varios ciclistas se estrella con un poste en Vega Baja. ( Captura )

“Ella compareció con un testigo, ambos fueron entrevistados. Esperamos que el alegado sospechoso comparezca para realizarle una entrevista. Acto seguido lo que vamos a hacer es a ir a consultar el caso. Ya el fiscal de distrito (Gabriel Redondo) nos está esperando”, detalló Quiñones.

El conductor de la motora no posee antecedentes penales, respondió.

La mujer contó que iba junto a otros ciclistas cuando un motorista, alegadamente, comenzó a gritarles que se salieran de la vía por donde transitaban porque, supuestamente, estaba en el medio.

“No era cierto, porque mi compañero y yo íbamos en la dirección correcta, pegados a la derecha de la carretera”, contó Valeria Sofía en su cuenta de Facebook.

Una ciclista captó en vídeo cuando el conductor de una motora presuntamente la intimidó e intentó derribarla de su bicicleta, en cambio, el hombre terminó estrellándose contra un poste en Vega Baja. ( Captura / Facebook )

Tras pasarle por el lado, el individuo viró y continuó increpándoles.

“Nos pasa por el lado, vuelve a virar atrás y cuando nos pasa por TERCERA VEZ (captado en video) por el lado procede a gritarnos, amenazarnos y a mí me trata de patear para tumbar de la bicicleta, acto que no tuvo éxito y él terminó estrellándose en el poste más al frente”, contó la ciclista.

Valeria Sofía agregó que, tras el incidente, los ciclistas se adentraron en una urbanización para intentar evadir al individuo que, según narró, se volvió a montar en la motora y sintieron temor.

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“Nuestro primer pensamiento fue: ‘este tipo va a virar a buscarnos, pero armado’. Logramos escondernos en una casa de una amable señora que nos abrió sus puertas, realizamos una querella y regresamos en un auto a nuestro hogar”, narró.

Valeria Sofía acompañó su denuncia con fotos y vídeos del presunto agresor en un intento por alertar a las personas sobre su comportamiento.

“Estamos aquí, no tenemos miedo, y seguiremos rodando en la calle porque la carretera SE COMPARTE y yo estoy segura de que los BUENOS SOMOS MÁS”, concluyó en su escrito.

Una acción “inaceptable”

Tras el incidente, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González Mercado, emitió un comunicado en que catalogó de “inaceptable” lo ocurrido en el incidente.

“Ninguna persona debe sentir miedo al utilizar una vía pública. La agresión, intimidación o violencia contra un ciclista puede costar vidas”, sostuvo González mercado en un comunicado.

El funcionario indicó que conversó sobre lo sucedido con el superintendente de la Policía, Joseph González y con la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez, y determinaron que la investigación continuará “hasta las últimas consecuencias”.

“La carretera se comparte y el respeto salva vidas. Hoy más que nunca hacemos un llamado a todos los conductores a actuar con empatía, paciencia y responsabilidad”, sentenció.