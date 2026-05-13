Una familia de Aguadilla pidió la colaboración del público para dar con el paradero de un joven desaparecido desde el sábado.

La Policía investiga las circunstancias en que se dio la ausencia de Javier Rosa Badillo, de 29 años, y vecino del Poblado San Antonio de Aguadilla.

Según familiares, el joven visitaba a su padre la noche del sábado, cuando alegadamente recibió una llamada de un amigo, invitándolo a salir. “Desde entonces, no sabemos dónde está”, confesó la familia.

“El amigo lo buscó y se fueron”, añadieron los familiares.

“Jey”, fue descrito como un atleta. Practica el boxeo y es muy conocido y querido en el área.

La división de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla investigan los hechos.