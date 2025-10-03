La Policía solicita la colaboración del público para localizar a un adolescente desaparecido desde el martes pasado.

Odette Rubén Vélez, de 17 años, se encontraba en la Unidad de Investigaciones de Emergencia del Departamento de la Familia en Trujillo Alto, cuando alegadamente se lanzó del segundo piso del edificio y abordó un Toyota Yaris color azul, con la tablilla JJG-530, que era conducido con una menor adulta.

Desde ese momento se desconoce su paradero. El joven fue descrito como de tez blanca, 5 pies 4 pulgadas de estatura, 120 libras de peso, ojos color marrón y cabello castaño claro. Al momento de la desaparición vestía una camiseta sin mangas negra, pantalón largo gris y sandalias.

Si tiene información sobre el paradero del joven, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía, al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Policía, al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.