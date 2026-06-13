Un escalamiento se registró en la tarde de ayer, viernes, en el restaurante Kalizo Puertorrican Cuisine, en Fajardo, donde los pillos cargaron con una caja fuerte.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:51 p.m., en el negocio localizado en la carretera PR-987, kilómetro 1.3.

“Según informó la querellante, de 54 años, alguien forzó la puerta del almacén del establecimiento, logrando acceso al interior y apropiándose de una caja fuerte, que contenía una cámara profesional, un equipo stand para fotos en movimiento (360), dinero en efectivo, un Apple iPad y copias de llaves del restaurante”.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $2,777.85.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo investiga.