Arrullando con amor y protección como si fuera suyo, el agente Carlos González Vélez, adscrito a la División de Autopista de Arecibo, sobrepasó los límites de su uniforme al sentarse a cuidar a un bebé cuyo padre había resultado herido en un accidente de tránsito.

Las conmovedoras imágenes fueron diseminadas por el Negociado de Patrullas de Carreteras en Facebook con un mensaje en el que se le felicitaba y le reconocía con orgullo por su “extraordinario sentido de humanidad, empatía y compromiso con la ciudadanía”. Seguido hubo numerosos comentarios positivos resaltando su labor más allá del deber.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 3 de julio en el kilómetro 74.5 de la autopista José De Diego (PR-22) en Arecibo cuando un conductor perdió el control del volante y se accidentó.

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El agente González Vélez, con más de 30 años de servicio, llegó al lugar para atender el accidente de tránsito, cuando escuchó el llanto desconsolado de una criatura que se encontraba en el asiento protector. De inmediato, el uniformado fue al rescate del bebé de cinco meses de nacido, dándole el consuelo que necesitaba.

Imagen del vehículo accidentado en el que viajaba un bebé de cinco meses de nacido y su padre. ( Suministra por la Policía )

Posteriormente, los paramédicos evaluaron al padre y al infante, transportándolos a ambos a una sala de emergencia. Su condición fue descrita como estable.