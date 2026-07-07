Un menor de 15 años murió anoche luego de ser encontrado dentro de una piscina plástica en una residencia en la urbanización Jardines del Caribe, en Ponce, según informó la Policía.

El incidente fue reportado a las 8:58 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras una llamada que alertaba sobre un presunto caso médico en la calle 48 de la mencionada urbanización.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a paramédicos brindándole asistencia al adolescente Hermes Julián Bracero Martínez, quien había sido sacado por sus padres del interior de una piscina plástica de aproximadamente tres pies y medio de profundidad, ubicada en la parte posterior de la vivienda.

El menor fue transportado al Hospital Damas, en Ponce, donde el médico de turno certificó su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia para establecer la causa oficial de la muerte.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal Jimmy Santos Martínez, asumieron la investigación del caso.