Una residencia deshabitada volvió a ser blanco de un incendio provocado la noche del lunes en la calle 1 de las Parcelas Emanueli, en Coamo, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente fue reportado a las 11:41 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Hasta el lugar acudieron bomberos estatales de Aibonito, quienes lograron extinguir el incendio.

Según la información preliminar, una persona rompió una ventana del área de la marquesina y luego incendió una caja plástica que contenía libros y papeles.

Las autoridades indicaron que esta es la cuarta ocasión en que se reporta un incendio en la residencia deshabitada.

El caso fue referido al teniente Heriberto Ortiz, de la División de Explosivos del área de Ponce.