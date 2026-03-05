Con el propósito de “obtener toda la inteligencia necesaria”, para esclarecer el crimen de un hombre que fue ultimado esta mañana mientras recibía atención médica en el interior de una ambulancia, sobre 150 agentes de diversas divisiones de la Policía encabezados por el superintendente, Joseph González Falcón, impactaron en horas de la tarde del miércoles el residencial Las Margaritas en Barrio Obrero.

“Como respuesta al incidente esta mañana que ocurrió, estamos más de 125, 150 efectivos de la Policía, diferentes unidades, de Tránsito, Operaciones Tácticas, Swat, la K9 (Unidad Canina), Inteligencia, Drogas, Operaciones de Campo, Vehículos Hurtados, verificando apartamentos vacantes. También como vemos la actividad de Tránsito interviniendo”, manifestó González Falcón, al tiempo que reveló que desde el inició de la incursión se incautaron sustancias controladas, vehículos hurtados, municiones y se había logrado el arresto de varias personas.

González Falcón indicó que tras la incursión, la Policía va intensificar su presencia en la zona el tiempo que sea necesario y añadió que el propósito es llevar un mensaje contundente a las personas involucradas en el asesinato de Ramón Ramos Nichos y en la actividad criminal en el área. “El mensaje es claro, que se entreguen. Esto es parte de nuestra estrategia, nuestra ofensiva contra organizaciones criminales, que se dedican a sembrar terror en estas comunidades, y no podemos permitir eso. Y el mensaje a esos responsables, que se entreguen”.

Cerca de 150 agentes de diferentes divisiones se trasladaron en horas de la tarde al residencial. ( Suministrada )

Mientras efectivos de la Uniformada peinaban el lugar y realizaban diversas intervenciones, en los alrededores, agentes de la Policía se mantenían destacados con patrullas equipadas con lectores automatizados de tablillas, para detectar e intervenir con vehículos robados, autos sin marbete al día o cualquier otro vehículo que pudiese encontrarse a los alrededores que incurriera en alguna violación a las leyes de Tránsito.

González Falcón destacó que la intervención también buscaba reiterarle a los residentes que pueden contar con la Policía. “Siempre se pueden comunicar con nosotros con la Policía. Sabemos que la mayoría de la gente que vive aquí en Las Margaritas son gente buena y le queremos asegurar su bienestar, la seguridad y la Policía de Puerto Rico está aquí para eso, pero no podemos permitir estos delincuentes tratar de quedarse con nuestras comunidades”, sentenció el superintendente.

Se informó que Ramos Nichols salió de la cárcel enero pasado tras extinguir una sentencia de 25 años, por el delito de agresión sexual. ( Suministrada )

Ramos Nichols, de 62 años y vecino del edificio 21 del complejo de vivienda pública resultó herido en medio de una balacera registrada en la cancha del complejo residencial en horas de la mañana del miércoles. Según informó la madre de la víctima, ésta le pidió a su hijo que fuera a comprarle unos encargos a un colmado aledaño y regresó al apartamento herido de bala en el rostro.

Los paramédicos lo estabilizaron en el apartamento y lo trasladaron a la ambulancia, cuando se acercaron uno o varios pistoleros, abrieron la puerta del transporte médico y le dispararon al paciente.

