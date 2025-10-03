La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Christian Malpica Sánchez de 34 años y residente en Bayamón, acusado en ausencia por dos cargos de apropiación ilegal grave.

Según la investigación de la agente Kariana Lasalde Tarrats y la Fiscalía de San Juan para octubre del año 2020 realizó dos solicitudes para obtener el beneficio del Pandemic Unemployment Assistance (PUA) utilizando un número de seguro social que no le corresponde y se apropió de $11,520.

Este caso se consultó con el fiscal Iván De Jesús, quien presentó la prueba ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien expidió una orden de arresto con una fianza de $100,000.

Si usted tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de Malpica Sánchez llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la división al teléfono (787) 782-9006.