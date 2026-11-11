Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a la persona o los responsables que arrojaron bolsas de basura con cadáveres en estado de descomposición de animales, los cuales fueron hallados al mediodía de ayer, martes, a lo largo de la acera de la carretera PR-132, frente a la entrada a la urbanización La Providencia en Ponce.

El capitán Ezequiel López, quien es comandante de zona de Juana Díaz y hoy se desempeña como el encargado del área policíaca de Ponce, explicó que la ciudadanía no ha colaborado como se esperaba con la pesquisa.

“No se han recibido confidencias. Exhortamos a que si la gente sabe algún tipo de información que se comunique al (787) 343-2020 o que llame al (787) 284-4040, que es el Centro de Mando de nosotros y nos da la información”, respondió el funcionario.

PUBLICIDAD

Se le asignó a un grupo de trabajo esta investigación en conjunto con el agente Michael Díaz, coordinador de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de Animales en busca de cámaras de seguridad en esa ruta, entrevistas a potenciales testigos y la recopilación de evidencia para esclarecer el caso.

“Se continúa con la investigación a ver si se da con quién fue que logró tirar esas bolsas en la carretera 132 en un solar yermo. Ayer, se encontraron las 27 bolsas que en su interior tenían basura y restos en avanzado estado de descomposición de algunos gatos y perros. No se sabe la cantidad, pero no es que las 27 bolsas contenían restos de animales, había de animales y basura”, explicó el capitán.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Ponce se hizo cargo de recoger las bolsas y las transportaron hasta el vertedero para disponer de ellas.

López indicó que un veterinario del municipio estaba evaluando si se le podía realizar una necropsia de algunos de los animales para conocer la causa de muerte y recopilar otra evidencia. La misma podría tardar de uno a dos meses.

El agente Axel Marrero, del Grupo A de la comandancia, tiene a cargo la pesquisa y se encuentra recorriendo la zona en busca de lugares donde hay cámaras de seguridad instaladas para solicitar mediante una orden del tribunal los vídeos en un intento por identificar a los responsables.

En el sistema no encontraron querellas relacionadas previas al incidente o casos de mascotas perdidas, perros realengos o abandonados en algún sector de la Ciudad Señorial.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, reclamó ayer una investigación rigurosa que permita determinar las circunstancias de este hallazgo y establecer responsabilidades, calificando el suceso como “inaceptable” e “indignante”.