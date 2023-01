El exgobernador Ricardo Rosselló iba a ser llamado a testificar en el juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, confirmó este martes el abogado de defensa, Ricardo Castro Lang.

De hecho, afirmó que ya había logrado obtener una orden judicial para llamar al exmandatario a declarar. Pero, aceptó que no lograban dar con el paradero del actual delegado congresional por la estadidad.

“Yo tenía la orden concedida y lo estaban buscando y no lo encontraban”, sostuvo a la prensa Castro Lang, cuando salía del Tribunal de Distrito para Puerto Rico, con sede en el Viejo San Juan.

No obstante, clarificó que determinaron que el testimonio de Rosselló ya no era necesario. Por tal razón, sometió en la tarde de este martes el caso sin presentar prueba exculpatoria contra su cliente.

“Tomamos la decisión que ya no era necesario, porque la estrategia cambió y era una de que no tenemos que presentar prueba porque ellos (la Fiscalía federal) no aprobaron su caso”, afirmó.

Con este testimonio de Rosselló, la defensa de Díaz Colón buscaba confirmar que su comité de campaña política lo contrató en algún momento entre el 11 al 14 de julio de 2019 para mejorar su imagen en medio del turbulento verano del 2019, en el que se reveló un chat de Telegram con mensajes racistas, misóginos, homofóbicos y con ataques políticos, así como los federales realizaron varios arrestos por corrupción. Entre estos se encontraba la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Estas incidentes provocaron manifestaciones masivas que empujaron al exgobernador a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

Para este periodo también fue que el que exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración Rosselló, Anthony Maceira Zayas, se querelló contra Díaz Colón ante las autoridades federales por haberlo amenazado y extorsionado. Alegó que le solicitó favores y dinero a cambio de lograr que el controvertible chat de Telegram no se hiciera público.

Más, sin embargo, el abogado de defensa determinó en la tarde de este martes no presentar la prueba. Con ello, abortó la posibilidad de que Rosselló se sentara en el banquillo de los testigos.

Reveló que el testimonio del exgobernador “pudo haber pintado algo (en el juicio). Pero, de nuevo, mire, el caso que ellos (la Fiscalía federal) trajeron fue tan flojo, que nosotros entendíamos que no hay necesidad de seguir pa’lante”.

Díaz Colón fue acusado por un gran jurado en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación a ese chat de Telegram.

Maceira Zayas le imputó haberle pedido $300,000 para supuestamente comprar el silencio de Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, para que no develara el chat de Telegram. Además, pidió ayuda para que el gobierno le renovara el contrato a dos corporaciones de las que era parte, Social Consulting y Collective Impact, entre otras cosas.

El testigo principal de la Fiscalía federal alegó que nunca hizo ninguna gestión para conceder el dinero o favores que presuntamente le solicitó Díaz Colón.