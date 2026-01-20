El macabro hallazgo de una cabeza humana ocurrió esta mañana en el kilómetro 2.8 de la carretera PR-190 del barrio Sabana Abajo, en Carolina.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:29 a.m. de este martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una cabeza a orillas del pavimento, detrás del residencial Sabana Abajo. Cerca se recuperó una bolsa de basura con sangre la cual fue ocupada para fines periciales.

Según se observó el decapitado tiene el cabello bien recortado y canoso. Su foto comenzó a circular en redes sociales y un hombre acudió a la escena donde expresó “ese es mi papá”.

PUBLICIDAD

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, inspectora Mabel Oliveras, indicó que se le instruyó al ciudadano a la exesposa del occiso a que acudieran al Instituto de Ciencias Forenses para certificar su identidad.

Si se corrobora, se trata de un hombre de 67 años, que es vecino de Capetillo, en Río Piedras, quien en el 2016 aparece fichado por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

“Fue identificado por su hijo, quien aunque no tiene duda de que él es su papá, se le pidió que acudiera al Instituto de Ciencias Forenses”, agregó Oliveras.

Este no figuraba en los registros de personas desaparecidas.

A eso de las 9:49 a.m., mientras se investigaba esta escena, se reportó una querella de una persona calcinada sin cabeza, en la carretera PR-175 camino José A. Díaz del barrio San Antonio, en Trujillo Alto.

La División de Homicidios del CIC Carolina junto al fiscal de turno investigan las dos escenas.