Radican cargos a dos mujeres por presunta agresión contra policías
Fueron arrestadas tras una intervención de tránsito en Guaynabo.
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La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto por cargos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, contra Rosa A. Binet De Los Santos y Francheliz Núñez Cepeda, de 28 y 18 años de edad, respectivamente, quienes son residentes de Carolina.
También, a Binet De Los Santos se le radicaron cargos en su modalidad menos grave por no portar licencia de conducir y manejar un vehículo en estado de embriaguez.
Según la investigación realizada, el pasado viernes, 20 de noviembre, policías del Precinto de Juan Domingo se encontraban realizando un patrullaje preventivo y a eso de las 12:50 de la madrugada se percataron que un automóvil marca Honda Accord del año 2003 y color blanco, rebasó la luz roja del semáforo en la carretera PR-2 a la altura del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo.
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En ese momento, procedieron a darle el alto con biombo y sirena. Al detenerse, se le solicitó la licencia de conducir y la registración a la conductora. Binet De Los Santos no poseía licencia de conducir y tenía las características de una persona bajo los efectos de alcohol.
Durante la intervención, tanto la conductora como su pasajera, presuntamente, agredieron a los agentes, los cuales las arrestaron.
Este caso se consultó con el fiscal de turno, quien instruyó la radicación de los cargos.
Las dos imputadas no prestaron las fianzas de $ 60,000 impuestas a a cada una, siendo fichadas e ingresadas en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.