El Departamento de Justicia (DJ) presentó 11 cargos criminales contra Abixael Méndez Valentín, de 41 años, por un patrón de abuso sexual contra su hija, entre los años 2013 al 2019 en los municipios de Hatillo, Camuy y Barceloneta.

La jueza Lorna Sostre del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1 millón 320 mil, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en prisión.

Según la pesquisa, tras el divorcio de los padres y la determinación de la relación paternofilial, el imputado sometió a la víctima a un patrón de abuso sexual que se extendió durante siete años.

A Méndez Valentín se le presentaron cargos al amparo del Código Penal de Puerto Rico, así como bajo la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Los cargos fueron radicados por la fiscal Lucianne Sánchez Serrano y la investigación estuvo a cargo de la agente Liz Cepeda Hernández, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

La vista preliminar fue pautada para el 17 de septiembre.