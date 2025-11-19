La jueza Marie Santiago Díaz del Tribunal de Carolina, determinó ayer causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato, daño agravado, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, violación a la Ley de Armas y por imprudencia o negligencia al conducir un vehículo de motor, contra Ángel Romero Mulero de 22 años y vecino de Río Grande.

Los hechos ocurrieron el lunes, 17 de noviembre, a eso de la 1:20 a.m. de este lunes, cuando un sargento municipal que estaba de turno en una patrulla detenida en la carretera, en dirección de Carolina a Piñones, observó pasando por el carril contrario un automóvil marca Toyota Yaris, color gris y del año 2006, desde el que presuntamente dispararon en tres ocasiones al pasar cerca del hotel Courtyard by Marriott Marriott en Boca de Cangrejos, Isla Verde.

En ese momento, el sargento Miguel Calo, de la Policía Municipal de Carolina, quien se encontraba en los carriles opuestos comenzó una extensa persecución por varias carreteras y avenidas a la que se unieron otras patrullas como refuerzo.

La misma se extendió por las avenidas Los Gobernadores, en Isla Verde, Román Baldorioty de Castro, Los Ángeles, Tony Santana y Paseo de los Gigantes, hasta su arresto cerca de la salida hacia Campo Rico, donde perdió el control e impacto la valla de seguridad. El sospechoso finalmente fue arrestado.

Al imputado se le ocupó una pistola Glock calibre .40 y un cargador con 20 balas, para la cual posee licencia de portación, de acuerdo con la querella.

Romero Mulero, recibió heridas de bala en el brazo izquierdo y en un glúteo.

El fiscal Juan Domínguez Villegas radicó los cargos antes mencionado.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $180,000.

La vista preliminar fue señalada para el 25 de septiembre.