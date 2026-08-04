Radican cargos a joven tras muerte de pasajero en accidente de tránsito
La vista preliminar se señaló para el 24 de agosto.
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La jueza Annellie Carlo, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra Christopher Horta Avilés de 21 años, por conducir un vehículo de motor de forma imprudente, temeraria y negligente, bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.
La investigación del agente Herminio Sánchez adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, estableció que el 20 de agosto de 2025, Horta Avilés transitaba a una velocidad mayor a la permitida por la carretera PR-114, en Hormigueros y al llegar al kilómetro 6.2 perdió el control del volante.
Este impactó la camioneta Dodge RAM 1500 contra la barrera de metal, lo que ocasionó que se incendiara, causándole la muerte a su pasajero delantero, identificado como Juan González Martínez, por las quemaduras sufridas.
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El imputado quedó en libertad en arresto domiciliario bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete tras prestar la fianza de $5,000.
La vista preliminar fue pautada para el 24 de agosto.