La jueza Yaritza E. González, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó ayer, domingo, causa para arresto por cargos de agresión y portación y uso de armas blancas, contra Judith I. Rivera Rivera, de 60 años.

Según la investigación, el mediodía del sábado, 18 de julio, Rivera Rivera conducía por la carretera PR‑3 en Humacao y comenzó a seguir sin motivo aparente a un joven de 26 años, que transitaba delante de ella.

De acuerdo con la versión del perjudicado, la mujer lo persiguió por varias carreteras del mencionado municipio e impactó su vehículo levemente.

Judith I. Rivera Rivera, enfrenta cargos por agresión y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Finalmente, cuando el perjudicado se detuvo en la avenida Font Martelo de Humacao, para cuestionar su conducta, Rivera Rivera bajó de su vehículo y utilizando un arma blanca lo agredió provocando un forcejeo en el que ambos quienes resultaron levemente heridos.

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La imputada sufrió una herida en el pulgar derecho que requirió cinco puntos de sutura.

El agente Tomás Morales Cotto, bajo la supervisión de la teniente Marlene López Jiménez y en coordinación con el teniente Daniel S. Allende Borges, consultó el caso con el fiscal Miguel Hornero, quien radicó los cargos.

La imputada no prestó la fianza de $25,000 y fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 29 de julio.