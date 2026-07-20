Un conductor murió en un accidente de tránsito reportado en horas de la tarde del domingo, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, ocurrido en la carretera PR-485, kilómetro 3.0 del barrio Yeguada, en Camuy.

De la investigación realizada por la agente Debbie Vázquez Rosario, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se estableció que Luis Daniel García Ríos, de 49 años conducía un Jeep CJ-7, color vino, del año 1980 y al llegar frente al supermercado Mi Gente no tomó las debidas precauciones al calcular el ancho de su vehículo, por lo que impactó con la parte frontal lateral izquierda a una camioneta marca Ford F-150 Raptor, color gris, conducida por Fernando Navarro Pérez, de 46 años, quien transitaba en dirección opuesta.

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García Ríos fue atendido por paramédicos de la compañía Quality Cristal Care, quienes lo transportaron al CDT de Camuy, donde el médico de turno certificó su muerte debido a las heridas recibidas.

Navarro Pérez fue transportado al Hospital Pavía de Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable.

El caso fue consultado con el fiscal Israel Chico Juarbe, quien ordenó la ocupación de ambos vehículos para fines de inspección.