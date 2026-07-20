Una mujer de 35 años fue herida de bala anoche en la calle 4 de la urbanización Jaime C. Rodríguez, en Yabucoa, por motivos y en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Según información preliminar suministrada por la Policía, los hechos se reportaron a 11:15 p.m. de ayer, domingo, mientras conversaba con una vecina, frente a su residencia, y escuchó varias detonaciones.

Acto seguido, sintió un fuerte dolor y se percató de que presentaba una herida de bala en el área del pecho.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala con orificio de entrada y sin salida.

La mujer herida quedó recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición de cuidado.

La agente Celidee Valles Ortiz refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao.