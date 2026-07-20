Un padre de 27 años resultó herido de bala la noche del domingo mientras se disponía a recoger a su hijo menor de edad en el barrio Caonillas, en Aibonito, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:00 p.m. en el kilómetro 0.2 de la carretera 726, luego de que una llamada alertara al Centro de Mando de Aibonito sobre una persona herida de bala.

Según la investigación preliminar, el perjudicado llegó al lugar para recoger a su hijo cuando presuntamente surgió una discusión con su expareja. El altercado escaló a un forcejeo físico y, luego, se escuchó un disparo.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. Los médicos le diagnosticaron una herida de bala con entrada y salida que le afectó el codo y la mano izquierda.

Al momento, la Policía no ha informado arrestos relacionados con el caso.

La pesquisa está a cargo del agente Jorge Torres, de la División de Servicios Técnicos, junto al agente Leonel Alicea y la teniente Eva Hernández, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.