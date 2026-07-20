Un accidente entre un auto y una motora todoterreno cobró la vida de un joven de 20 años la noche del sábado en la carretera 14, en Cayey, informó hoy la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a eso de las 11:30 p.m. en el kilómetro 71.2 de esa vía, frente a la Gomera Mulero.

De acuerdo con la investigación preliminar, Rosa Santiago Ramos, de 53 años, conducía un Toyota Corolla del 1998 cuando presuntamente realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento, el vehículo fue impactado en la parte delantera por una motora todoterreno marca Kawasaki Scrambler, cuyo conductor salió expulsado y cayó sobre el pavimento.

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El motociclista fue identificado como Yarel Rivera Lleras, de 20 años, quien fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente falleció a consecuencia de los traumas sufridos.

La Policía indicó que la motora no estaba autorizada para transitar por la vía pública y, además, carecía de sistema de iluminación. También informó que el joven no poseía el endoso M1 requerido para conducir motoras y que no utilizaba equipo de protección.

Como parte de la pesquisa, a la conductora del Toyota se le tomó una muestra de sangre. Los resultados de los análisis aún están pendientes.

Ambos vehículos fueron ocupados y trasladados al cuartel de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Buchanan como parte de la investigación.

La pesquisa está a cargo de la agente Ana Rosario, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Francisco González.