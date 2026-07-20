( Suministrada por la Policía )

El paquete sospechoso que fue encontrado esta mañana frente a la clínica de salud mental APS, ubicada en el edificio Angora de la avenida José Gautier Benítez, en Caguas, resultó ser falso.

El mismo simulaba un artefacto sospechoso ya que tenía cables y otros componentes, pero el personal experto no encontró carga explosiva.

La llamada de alerta se recibió a las 7:16 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras un guarda de seguridad encontrar la caja con una inscripción de amenaza de artefacto explosivo.

Como es de rigor en estos casos, el área fue desalojada y se estableció el perímetro correspondiente como medida de seguridad, mientras concluyeron las labores.

Agentes adscritos a la División de Explosivos del área de Caguas atendieron la escena.