Diez personas de estatus migratorio no definido fueron detenidas por agentes de la Unidad Marítima de Añasco esta madrugada tras desembarcar en la costa de Cabo Rojo.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, a eso de las 4:00 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada a la Unidad Marítima de Añasco en la que se alertaba sobre una embarcación sospechosa divisada a unas 8 millas del sector Pelayo y la playa de Joyuda, en Cabo Rojo.

Los agentes siguieron la embarcación sospechosa con unas 50 personas a bordo por unas 3 millas del Club Deportivo de Joyuda, donde se interceptó.

La yola de madera no tenía luces de navegación y está pintada color azul, según la Policía.

Personal de la Unidad Marítima de Cabo Rojo continuó con la búsqueda de la tripulación por tierra entre Joyuda y la carretera PR-102, donde capturaron solo a diez personas.