Cargos por maltrato a menores fueron radicados contra una mujer que se alega, dejó a sus hijos de 6, 4 y un año solos en el interior de un vehículo de motor, mientras realizaba compras en un centro comercial de Ponce.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia identificó a la acusada como Emily Castro Echevarría. Los hechos que se le imputan a Castro Echevarría habrían ocurrido el viernes en el estacionamiento del centro comercial Ponce Town Center. Según la investigación realizada por la Policía, la mujer dejó a los menores solos en el interior del vehículo por espacio de 31 minutos, mientras realizaba compras en una tienda del mencionado centro comercial.

Cuando los agentes de la Policía llegaron al lugar, encontraron el vehículo encendido y los menores en el interior del mismo sin supervisión.

Los hechos fueron investigados por la agente Jennifer Ruiz león, de la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, del CIC de Ponce, quien consultó el caso con la fiscal Helen M. León. Castro Echevarría fue conducida ante la juez Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $15 mil a la mujer, la que no prestó, por lo que fue ingresada a prisión.

Castro Echevarría deberá regresar al tribunal el 11 de septiembre para una vista de conferencia con antelación a la vista preliminar, la que se celebrará el 16 de septiembre.