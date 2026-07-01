Una mujer que se alega, rompió el cristal de la puerta de un dispensario de cannabis a patadas luego que se le negara acceso al establecimiento, enfrenta acusaciones por violación al artículo 199 del Código Penal (daño agravado).

La imputada fue identificada como Gniliam J. Goss Quiñones, de 23 años y vecina de San Juan. Los hechos que se le imputan a la mujer, conocida como “Gigi”, habrían ocurrido el 19 de junio, en las inmediaciones del dispensario ‘Encanto Tree’ en Isla Verde.

A Goss Quiñones se le impuso una fianza ascendente a $2,000, la que pestó. ( Suministrada )

De acuerdo con la investigación realizada por agentes del cuartel de Zona Turística de Isla Verde, Goss Quiñones se presentó al establecimiento en la fecha antes mencionada, pero el guardia de seguridad no le permitió ingresar al mismo, porque no poseía los documentos requeridos para entrar. Alegadamente ante la situación, la mujer se tornó agresiva y comenzó a proferir insultos contra el guardia de seguridad y en medio del incidente, le propinó una patada a la puerta de cristal del establecimiento, rompiéndola.

Tras consultar el caso con el fiscal de turno, la imputada fue conducida ante la jueza Beatriz M. Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto, la que prestó, quedando en libertad.