Policías municipales de San Juan realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la Fiscalía, por el delito de maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza a Benjamín Mojica Cruz, de 34 años.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre, a las 4:30 de la tarde, en Barrio Obrero, Santurce, cuando el imputado le comenzó a cuestionar a su vecina de 60 años sobre una basura que se encontraba al lado de su residencia.

En ese momento, Mojica Cruz cogió la basura y la tiró dentro de la residencia de la perjudicada y ella le advirtió que tuviera cuidado con su perro. El comentario le molestó y la amenazó de muerte.

Benjamín Mojica Cruz, enfrenta un cargo por maltrato mediante amenaza a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $5,000, la cual prestó siendo fichado y dejado en libertad hasta la vista preliminar.