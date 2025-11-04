La fiscal Jimara Gabriel Maysonet radicó cargos por asesinato y violación al artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas, a Frankeily Marte Ramos, de 27 años, apodado “KanKan”.

La investigación del agente Michael Figueroa Torres, de la División de Homicidios de San Juan, reveló que los hechos ocurrieron en la mañana de ayer, lunes, frente al negocio The Father, localizado en la calle 9 de Barrio Obrero, en Santurce, durante una discusión.

Frankeily Marte Ramos, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El imputado comenzó un forcejeo con Víctor Almonte Acosta, por motivos que no fueron revelados, y posteriormente metió la mano en el bolsillo del pantalón de donde sacó una cuchilla con la que lo hirió en el lado izquierdo del pecho, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El hombre herido fue transportado al CDT Dr. José S. Belaval de Barrio Obrero donde el médico de turno, identificado como Mario Almanza, certificó la muerte por una herida abierta en el área del pecho.

La jueza Arelys M. Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1 millón, la cual no prestó.

Marte Ramos fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 14 de noviembre.