Un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada fue radicado ayer a Ricardo J. Velázquez Ortiz, de 31 años y vecino de Caguas.

Los hechos ocurrieron en de la tarde del sábado, 18 de abril, en la calle Vizcarrondo en Caguas, donde se alega que agredió con los puños en el rostro a un hombre de 67 años, quien cayó al piso y resultó con varios traumas que requirieron asistencia médica.

Ricardo Velázquez Ortiz, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

En el informe de novedades de la Policía, no se reveló el motivo o las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

El juez Carlos J. Capó Hernández, luego de evaluar la prueba, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $75,000, la cual no prestó.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.