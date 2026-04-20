El fiscal Víctor Román Pérez, le radicó ayer, domingo, cargos por portación y uso de armas blancas y agresión a un vecino a Josué J. Piñeiro Sotomayor, de 45 años y residente de Isabela.

De acuerdo con la investigación, a eso de las 11:00 p.m. del sábado, su vecino de 47 años, caminaba con su perro frente a la residencia del supuesto agresor ubicada en la calle Cigüeña del barrio Galateo Bajo, en Isabela, cuando este tomó dos palas en sus manos y sin mediar palabras, le propinó un palazo por la espalda.

Josué J. Piñeiro Sotomayor enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y agresión a su vecino. ( Suministrada por la Policía )

El perjudicado recibió asistencia médica y fue dado de alta.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza de $20,000.

La investigación estuvo a cargo del policía Rannan Nieves Rosado, del Distrito de Isabela.