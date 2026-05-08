Las autoridades se aprestan a radicar cargos por los delitos de maltrato de menores, negligencia y encubrimiento contra los padres de un bebé de cuatro meses de nacido que fue trasladado al hospital en la noche del miércoles con un trauma craneal.

Debido a las incongruencia de los testimonios de la pareja no se ha logrado establecer si los hechos ocurrieron el lunes o el martes y no se le dio atención médica de inmediato.

El trauma que presenta el bebé no es compatible con una caída del mismo piso donde se alega se encontraba sobre una manta, en una residencia del barrio Mameyal, en Dorado.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada desde una institución hospitalaria alertó a la Policía sobre la condición del menor, quien fue transportado inicialmente por Emergencias Médicas y referido a Centro Médico, donde sería intervenido quirúrgicamente.

El pequeño lucha por sobrevivir debido a su estado crítico.

Los padres del bebé fueron identificados como Christopher Melecio, de 26 años, y Cristina Milagros Márquez, de 25 años.

El caso es investigado por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, junto a la subdivisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Como parte del protocolo, el caso también fue referido al Departamento de la Familia.