Los manifestantes del “Día de Indignación Nacional” detuvieron al mediodía de este viernes el tránsito en el expreso Las Américas (PR-18), en ambas direcciones, a la altura de la calle Calaf, en la zona de Plaza Las Américas, en Hato Rey, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

A eso de las 12:15 p.m. ya la vía se encontraba disponible al tránsito, según las cámaras de seguridad que la Autoridad de Carreteras tiene en la vía.

Los manifestantes regresaron a la zona de la avenida Roosevelt, frente al Estadio Hiram Bithorn. En la zona se registra congestión vehicular.

“Una buya por este país que no se deja”, gritaba una mujer por el altoparlante, en momentos en que los manifestantes tomaban el expreso Las Américas.

La manifestación comenzó a tempranas horas del día. Lo primero que hicieron los manifestantes fue bloquear las entradas al centro comercial.

En general, los manifestantes reclaman mejores salarios, un retiro digno y la restitución de derechos laborales.