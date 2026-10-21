El tramo del expreso PR-22 en San Juan, que fue cerrado esta mañana luego de que un joven de 18 años fuera hallado sin vida sobre el pavimento, ya fue reabierto al tránsito, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el joven se estacionó en la rampa que conecta la autopista PR-18 con la PR-22 y saltó desde la parte más alta del puente. El cuerpo cayó en los carriles de la PR-22 en dirección de Bayamón hacia el puente de Minillas.

Posteriormente, la conductora de una guagua Toyota RAV4 gris que transitaba por el área no se percató del cuerpo sobre el pavimento y lo impactó con la parte frontal del vehículo.

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La identidad del joven no ha sido divulgada hasta el momento.

Los hechos se reportaron a eso de las 2:50 a.m. a la altura del kilómetro 2.5.

La agente Zujeily Vega, adscrita al precinto de Hato Rey Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.