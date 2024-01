El juez Arnaldo Claudio Callejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, denegó este martes una petición de aplazamiento por dos meses de los sucesos relacionados a la demanda civil que enfrenta Dennis Sánchez Martín desde julio de 2022 de parte de su tío, el cantante Ricky Martin.

El rechazo del magistrado surge luego que Sánchez Martín, quien afronta señalamientos por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, así como daños y perjuicios, presentó el pasado lunes un recurso legal ante la corte donde alegó que atraviesa un presunto recrudecimiento de su condición de colitis ulcerativa.

“Los síntomas incluyen sangrado rectal, fiebre, anemia, desmayos, falta de concentración, dolor abdominal. Como mínimo, va a ser necesario un periodo de dos meses para mi recuperación y para poder comenzar a gestionar los asuntos pendientes en esta curia, asumiendo que no soy hospitalizado, como ha sucedido en varias ocasiones, estando cerca a morirme”, indicó el joven en un documento escrito a puño y letra.

No obstante, el juez superior indicó en una orden escueta que a pesar que el tribunal no es insensible a las condiciones de salud que pudieran enfrentar las partes, este no presentó evidencia médica suficiente para sostener la prórroga de dos meses, por lo que urgió a que se cumpliera lo solicitado para el 9 de enero.

“Parte demandada, los expedientes médicos anejados reflejan evaluaciones médicas que datan del 2015 al 2022. No se acompañó ninguna evidencia reciente o certificación que establezca las razones por las cuáles está impedido de hacer gestiones para contratar nueva representación legal”, lee la orden judicial.

Esta determinación se produce semanas después que el sobrino del astro boricua solicitó la renuncia de su entonces abogado, Michael Corona.

De acuerdo con el documento a manuscrito, el demandado alega que hubo un “rompimiento insanable de confianza” en la relación de abogado-cliente.

“Honorable juez mediante esta moción solicito la renuncia inmediata del licenciado Michael Corona por un rompimiento insanable de confianza en nuestra relación abogado-cliente. Por otro lado, le solicito la extensión del descubrimiento de prueba escrito que vence el próximo 16 de enero, para que mi próxima representación legal pueda usarlo con efectividad”, estableció la moción.

Corona asumió la representación legal de Dennis Sánchez Martín en marzo del 2023 en momentos en que el tribunal analizaría si el joven estaba capacitado para autorepresentarse.