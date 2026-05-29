Las autoridades intentan dar con el paradero de un hombre de 77 años que fue visto por última vez en horas de la mañana del 21 de mayo, en la calle Domingo López, de la urbanización Nuevo Mameyes en Ponce.

El hombre fue identificado como Juan Ramón Vega Luciano, de 77 años de edad. Vega Luciano fue descrito como de tez trigueña, 5 pies, 3 pulgadas de estatura y 120 libras de peso. Además tiene pelo canoso y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía pantalón amarillo y camia blanca. Según se indicó, Vega Luciano viajaba en una bicicleta amarilla con rumbo hacia el casco urbano de Ponce, donde acostumbraba recoger latas.

De tener información sobre el paradero de Vega Luciano, puede comunicarse al 787- 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 extensiones 2463 o 2464.