Un ciudadano denunció que fue víctima de un asalto a eso de las 5:00 a.m. de hoy, jueves, en las inmediaciones de la gasolinera Gulf, situada en la carretera PR‑31 del barrio Boquerón en Las Piedras.

El querellante notificó que, se le acercó un pistolero y le anunció el asalto. Acto seguido, lo despojó de su billetera con una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

El asaltante abandonó la estación sin causarle daño físico al perjudicado.

La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, continuará con la pesquisa.