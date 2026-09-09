Un conductor murió esta tarde en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7.6 de la carretera PR-103, frente a un taller de mecánica, en Cabo Rojo.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, el accidente fue reportado a eso de las 2:01 p.m. de hoy, miércoles, entre un automóvil marca Nissan Altima color gris y una grúa.

El conductor del carro, que quedó pillado y falleció en la escena, no ha sido identificado.

Un tramo de la carretera estará cerrado al tránsito mientras culmina la investigación y se remueve el vehículo y la grúa.

Se exhortó a la ciudadanía a que tome la ruta del sector Pedernales para salir hacia la carretera PR-100 o por la avenida Santos Ortiz si se dirige hacia el área del pueblo de Cabo Rojo.

Personal de la división de Patrullas de Carreteras de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan la escena.