Personal de la Policía Municipal de San Juan y de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres rescataron a un ciudadano que quedó atrapado en una zona rocosa de la Laguna del Condado. El rescate se produjo cerca de el monumento a Román Baldorioty de Castro, tras lo que fue trasladado de forma segura a una facilidad médica para evaluación y tratamiento adicional.

El nadador fue identificado como Edgardo Soto Torres, de 58 años, quien relató a las autoridades que intentaba nadar en el área cuando fue desplazado hasta la zona rocosa cercana al monumento. Ante la situación, unidades terrestres de Rescate y de la Policía Municipal Marítima de San Juan activaron el protocolo correspondiente y procedieron a lanzar un throwbag y un rescue tube para proveer flotación y asegurar al paciente en el punto donde se encontraba.

Al lugar también arribaron motoras acuáticas de la Policía Municipal de San Juan, en coordinación con personal marítimo de OMMEAD San Juan, quienes evaluaron la condición del ciudadano y realizaron la extracción segura desde el área rocosa.

“El acceso a esa zona presenta retos operacionales, pero nuestros equipos están entrenados precisamente para este tipo de escenarios, y la prioridad siempre es estabilizar al paciente y sacarlo de manera segura”, explicó el director de la OMMEAD, Carlos Acevedo.

“El compromiso de nuestros equipos de primera respuesta es proteger vidas y actuar con rapidez en cualquier situación de riesgo, y este rescate es un ejemplo claro del nivel de preparación y coordinación que tenemos en la ciudad capital”, expresó por su parte el alcalde, Miguel A. Romero Lugo.

“Exhortamos a la ciudadanía a tomar todas las precauciones necesarias al utilizar áreas costeras y cuerpos de agua, y a seguir las recomendaciones de seguridad, porque la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar situaciones de riesgo”, añadió el alcalde.